Achats sur Internet : la fin des retours gratuits ?

De plus en plus d'enseignes pourraient être tentées de faire payer les retours de commande. "Les retours de marchandises ont un coût. Et ce coût est plutôt en train d'augmenter en ce moment, puisque l'énergie, le transport coûtent plus cher”, précise Catherine Viot, spécialiste en marketing digital. Autre argument, limiter les retours permettrait aux entreprises de se montrer plus respectueuses de l'environnement.