Achats sur Internet : les livraisons vont aussi coûter plus cher

De quartier en quartier, Bruno Diot enchaîne les livraisons des colis. Pour cela, ce chauffeur-livreur de "Soun by Fastroad" parcourt de centaines de kilomètres chaque semaine, en camionnette ou en voiture. Forcément, avec la hausse des prix des carburants, les tournées coûtent de plus en plus cher. Pour l'entreprise dans laquelle il travaille, la facture monte à 21 000 euros par mois au lieu de 16 000 euros, il y a encore quelques mois.