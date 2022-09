Achats sur Internet : vers la fin des retours gratuits

Ils traversent les océans et parcourent des milliers de kilomètres en camion avant d'être triés, livrés et souvent renvoyés sans aucun frais par des consommateurs insatisfaits. Chaque jour, des centaines de milliers de colis sont ainsi remis dans le gigantesque circuit du commerce en ligne. Ce tourbillon d'emballages et de transport est un modèle qui commence peu à peu à montrer ses limites.