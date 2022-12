Adorée par nos grands-mères, la tisane s'offre une cure de jouvence

Des infusions modernes qu’élabore une entreprise depuis plus de quinze ans dans son atelier, en Haute-Saône. Les recettes sont créées avec des nez, comme en parfumerie. Il faut un an et demi entre la première idée et la commercialisation de chaque mélange. L’obsession de Jeanne et Barbara : mettre les infusions au goût du jour grâce à des alliances de saveurs originales. Des cocktails d’ingrédients bruts : pomme, cannelle, gingembre, agrume ; ou plus régressifs : du popcorn ou des bonbons.