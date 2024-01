VIDÉO - Affaire des huîtres contaminées : la faute à des stations d'épuration débordées ?

Les huîtres prélevées en Loire-Atlantique ont été interdites à la vente entre mi-décembre et début janvier. La faute à la découverte d'un norovirus dans des coquillages du secteur. Les ostréiculteurs mettent en cause les stations d'épuration de la région.

C'est une interdiction qui va coûter cher au secteur. En Loire-Atlantique, comme en Vendée, dans le Calvados, dans la Manche ou encore une partie du Mont-Saint Michel, la commercialisation d'huîtres a été interdite durant les fêtes de fin d'année, pourtant la plus grosse saison pour les producteurs. La faute à des analyses qui ont détecté la présence d'un norovirus dans les coquillages, et qui a provoqué plusieurs cas de gastro-entérite chez les consommateurs.

Un événement qui devient de plus en plus fréquent dans le département. Ces six dernières années, plusieurs ostréiculteurs ont dû suspendre leur activité à sept reprises en raison de la présence de ces norovirus. Et les professionnels pointent du doigt le responsable : les rejets de certaines stations d'épuration.

"On en a marre d'être des pollués-payeurs"

"On en a marre d'être des pollués-payeurs. Nous sommes victimes de pollutions terrestres dont nous ne sommes absolument pas responsables", dénonce Jean-Yves Le Goff, le président du Comité régional de la conchyliculture (CRC). Car certains professionnels dénoncent ouvertement des stations d'épuration qui saturent en cas de fortes intempéries. D'ailleurs, le 10 janvier dernier, environ 300 personnes travaillant dans la production d'huîtres ont manifesté à Auray (Morbihan) pour réclamer un "plan Marshall" en matière d'assainissement urbain afin d'enrayer les épisodes de contamination.

"La population augmente dans la région et les réseaux d'assainissement ne sont pas dimensionnés comme ils devraient l'être, ce qui fait que les eaux usées sont insuffisamment traitées et une partie des rejets finissent dans la mer", avait alors fait valoir Renan Henry, co-responsables d'un "comité de survie" des ostréiculteurs locaux. En Loire-Atlantique, le CRC a déposé trois plaintes contre X après les interdictions de commercialisation pour atteinte au bon état écologique des eaux du littoral, mise en danger de la vie d'autrui et une autre concernant le déficit commercial et d'image des professionnels sur secteur.