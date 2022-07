Affaire des pizzas Buitoni : les excuses du PDG

Au cœur d'un scandale sanitaire, Buitoni, leader français de la pizza surgelée, est suspecté d'avoir causé la mort de deux enfants et d'en avoir intoxiqué des dizaines d'autres. Après de longs mois de silence, le président du groupe mère, Christophe Cornu s'exprime enfin. "Plus qu'une crise, c'est un drame humain, où des familles et des enfants sont touchés. Je veux exprimer aujourd'hui ma plus profonde compassion. Et présenter mes excuses", dit-il.