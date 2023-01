Aide au guichet, impression, délai... Mode d'emploi du nouveau timbre rouge en ligne

En 2022, une lettre prioritaire coûtait 1,43 euro. En 2023, cette "e-Lettre rouge" coûte 1,49 euro. Et si vous voulez envoyer votre lettre en couleur, cela coûte 30 centimes de plus. Mais, grâce à cette dématérialisation, La Poste espère économiser plus de 100 millions d'euros par an.