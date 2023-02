VIDÉO - Plafonnement des prix de l'essence et du diesel : y aura-t-il d'autres gestes ?

Le litre d’essence va-t-il dépasser la barre symbolique des deux euros ? Non, selon Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO. Total prend donc peu de risque en faisant ce geste, mais que peuvent faire les autres distributeurs ? Esso, BP et Shell sont des compagnies étrangères. Elles ne subissent pas de pression de la part du gouvernement, et sont donc peu enclines à bloquer les prix.