Airbnb interdit les caméras... mais les propriétaires ont toujours une solution pour surveiller leurs locataires

Airbnb, qui propose 750.000 logements en location en France, va interdire à partir du 30 avril prochain toutes les caméras installées à l'intérieur des habitations. Mais la plateforme continuera d'offrir des sonomètres, qui détectent les nuisances sonores.

"Je me suis sentie salie en fait. Un profond dégoût", témoignait Larissa auprès de TF1 au printemps dernier, après avoir découvert plusieurs caméras cachées, dont une en direction de la douche, placées par le propriétaire dans le logement qu’elle avait loué sur Airbnb. C’est pour mettre fin à ces dérives que la plateforme a annoncé l’interdiction, à partir du mois de mai prochain, de toutes les caméras de surveillance à l’intérieur des habitations, y compris celles liées à une alarme. L’objectif affiché sur son site : "protéger la vie privée de la communauté d'hôtes et de voyageurs".

Guillaume Raynal, qui témoigne dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, n'a, lui, jamais installé de caméra dans l'appartement qu'il loue sur Airbnb à Toulouse (Haute-Garonne). En revanche, il a accès aux caméras de surveillance de l'immeuble. Et a installé dans son logement un sonomètre, qui mesure les niveaux sonores. "Là, par exemple, on peut voir que dans la semaine, il y avait trois personnes, indique-t-il en montrant face à notre caméra un graphique en courbes sur l’écran de son téléphone. Ça me permet d’estimer le nombre de personnes qu’il y a. Me concernant, c’est un logement pour six, donc s’il y a 20 ou 30 personnes qui viennent, forcément, les dégâts ne seront pas les mêmes."

Ce dispositif le rassure et reste autorisé par la plateforme de location. En fait, ce détecteur de bruit est même offert par celle-ci depuis fin 2022 à ses 750.000 propriétaires utilisateurs en France, avec trois mois d’abonnement gratuit à l’outil de surveillance Minut. Concrètement, cela permet à tout hôte de fixer à l'avance un seuil de décibels ne devant pas être dépassé et, dans le cas contraire, de recevoir instantanément une notification automatique sur sa messagerie Airbnb, puis de faire un éventuel signalement… Le tout, à condition que les locataires soient prévenus de l’installation de l’appareil dès l’annonce en ligne. Et qu’il "n’enregistre ni ne transmette les sons et les conversations".