Aix-en-Provence : une ville très gourmande en électricité

On a beau être en début octobre, les climatiseurs sont en marche un peu partout. À la question : qui consomme le plus d'électricité ? Les Aixois répondent : Paris sans doute ou encore Lille, pour des raisons climatiques. Loin d'eux l'idée qu'il s'agisse de leur département. Avec deux virgule six mégawattheures par an, les Aixois consomment presque 50% de plus que les Parisiens ou les Lillois.