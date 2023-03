VIDÉO - Superstar aux États-Unis et en Chine, le cognac ne connaît pas la crise

Ce rebondissement, les producteurs de cognac le doivent en partie aux rappeurs américains. Avant qu’ils ne dépoussièrent l’image du digestif français dans leurs clips, les ventes étaient au plus bas et les vignobles en pleine crise. En 25 ans, le nombre de bouteilles exportées dans le monde a plus que doublé, atteignant 220 millions l’an dernier, dont la moitié part vers les États-Unis, 14% vers la Chine, et seuls 2% sont consommés en France.