Alcool, tabac : des publicités illégales sur les réseaux sociaux

La simple invitation à ce voyage est considérée comme un partenariat. Contactée, l'entreprise se défend pourtant de toute rémunération ou obligation. "Les influenceurs conviés sont libres de participer ou non à ces événements, de publier ou non des contenus sur place ou a posteriori", a-t-elle déclaré. "On est dans l'exemple de l'hypocrisie des marques et des influenceurs, on cherche à contourner la loi Évin", selon Franck Lecas.