Alimentation : ces produits dont les prix ont déjà augmenté

Côté produit frais, les flambées les plus spectaculaires concernent le lait et le beurre. Cette plaquette de beurre coûte six centimes de plus. De fortes augmentations que vous avez tous remarquées. Une hausse qui est liée aux aléas climatiques, à la pandémie et à la flambée des matières premières comme le blé depuis la guerre en Ukraine.