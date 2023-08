Jardinage : comment donner du goût à ses fruits et légumes

Après la cueillette, idéalement, on doit consommer les légumes, car là, ils ont le plus de vitamines. Au bout de 72 heures, ils en ont perdu presque la moitié. D’ailleurs, pour les conserver, par exemple la courgette et le concombre, on peut les garder plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans un endroit sec et frais. La tomate doit être laissée dans la cuisine ou dans une petite véranda. Les mettre au frigo peut stopper leur mûrissement. Gardez vos légumes à température ambiante autant que possible ! Sauf la salade qui, elle, adore le réfrigérateur.