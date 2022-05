Alimentation : de plus en plus cher de faire ses courses

Viande, fruits et légumes, aucun produit alimentaire n’échappe à l’inflation. Quand on a une famille à nourrir comme Stéphanie, il faut traquer la moindre dépense. "On achète moins, et surtout, on cuisine plus. C’est moins cher", avoue cette mère de famille. En revanche, d’autres continuent à faire les mêmes courses qu’avant, quitte à faire des choix.