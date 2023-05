Inflation : à quand la baisse des prix ?

Le trimestre anti-inflation dans les supermarchés sera "évidemment" prolongé "d'un trimestre", a confirmé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, réitérant sa "détermination" à "stopper la spirale des prix" d'ici à l'automne et promettant "d'ici à quelques semaines" des propositions de baisses d'impôts.

Depuis le 15 mars et pour trois mois, la plupart des supermarchés se sont engagés à vendre une sélection de produits au "prix le plus bas possible", formule leur laissant une grande liberté de manœuvre. L'objectif pour Bercy : tenter d'endiguer l'inflation galopante dans les rayons des supermarchés, encore mesurée à près de 16% sur un an en mars.