Alimentation : l'inquiétude sur les prix en France

En revanche, les deux pays représentent près de 30 % des exportations mondiales de blé tendre et d'orge. Alors les cours des céréales s'envolent. Il faut donc payer jusqu'à 20 % plus cher la nourriture des vaches et des cochons français. Les prix ne peuvent augmenter de plus de six centimes par semaine, c'est la règle. Sans aide de l’État, il y aura de la casse chez les éleveurs, prévient la filière déjà en crise depuis des mois.