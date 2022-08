Alimentation : le boom de la viande végétale

Depuis deux ans, dans les rayons, les recettes au soja, pois chiche et blé connaissent une progression fulgurante de leurs ventes. Rien qu'en 2022, elle pourrait atteindre 400 millions d'euros dans l'Hexagone. Fabriquées à base de protéines de pois et d'arômes, les imitations n'ont pas de limites et les prix sont élevés. En moyenne, ces produits sont 15 % plus chers que leurs versions animales. Quelles en sont les raisons ? Comment les recettes sont-elles élaborées ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ?