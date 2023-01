Fruits et légumes : les moins de 35 ans en consomment jusqu'à 4 fois moins que nos grands-parents

Si la consommation de la population française en fruits et légumes augmente au fil des années, elle reste malheureusement en dessous de la moyenne des 5 fruits et légumes par jour recommandés par les autorités sanitaires. Et il s'agit a priori surtout d'une question d'âge, selon l’Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes. Plus on est jeune, moins on en consomme.

"À âge égal, les jeunes générations consomment quatre fois moins de fruits et légumes que leurs aînés. 68% des 18-24 ans et 65% des 25-34 ans sont de faibles consommateurs de fruits et légumes, c’est-à-dire qu’ils en mangent moins de 3,5 portions par jour", explique Pascale Hébel, auteure de nombreuses publications sur la consommation alimentaire des Français. Un constat que nuance tout de même l'experte, qui précise que depuis 2016 et jusqu'en 2019, la consommation de fruits et légumes a légèrement augmenté. "Chez les 18-24 ans par exemple, la part des petits consommateurs est passée de 77 % à 68 % en 10 ans", ajoute l'experte.