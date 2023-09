VIDÉO - Alimentation : les paniers anti-inflation permettent-ils vraiment d'alléger le ticket de caisse ?

Alors, quel intérêt pour l'enseigne ? Plus de clients ou plus de chiffre d'affaires ? "Si on vend moins cher, le chiffre d'affaires ne progresse pas", explique Christelle Pouchous, gérante d'un magasin Intermarché. Mais en contrepartie, les clients sont plus nombreux et viennent plus souvent.

Mais l'essentiel est ailleurs. En clair, les distributeurs espèrent fidéliser les consommateurs aujourd'hui, mais surtout demain, lorsque l'inflation aura reculé.