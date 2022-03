Alimentation : les prix vont-ils encore augmenter ?

Farine, volaille, charcuterie, lait... Vous avez déjà vu le prix de ces produits augmenter, et ce n'est que le début. "On s'y attend. De toute manière, on le sait donc, on fera encore plus attention", selon un père de famille. "On fera en fonction de ce que mon porte-monnaie peut permettre, on mangera moins", confie une dame.