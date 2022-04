Alimentation, loisirs, e-commerce... Ces secteurs qui trinquent

Depuis quelques semaines, Jacqueline et son mari ont pris l'habitude de moins remplir leur caddy. Par exemple, fini, les concombres, le prix est trop élevé. Et la viande est désormais avec parcimonie. Effectivement, en mars, les Français se sont serré la ceinture, surtout pour les courses alimentaires. Budget en baisse de 2,5 % en un mois selon l'Insee. Pour Nathalie, c'est 30 euros de moins par caddy. Elle achète moins de viande, moins de fruits et quand elle va se faire plaisir avec des fraises par exemple, elle fait des concessions. Jeunes parents, Virginie et Tony, ont décidé d'abandonner certaines marques trop coûteuses.