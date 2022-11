Alimentation : manger local et pas cher, c'est possible !

C'est l'étalage qui a le plus de succès sur le marché de Bergues. Ici, les clients s'arrachent les tomates, carottes, et salades, des fruits et des légumes encore terreux, récoltés pas plus tard que lundi. Local, frais et de saison, toutes les conditions sont réunies pour consommer de manière responsable. Et contrairement aux idées reçues, les prix sont moins élevés qu'en grandes surfaces.

"Tout est beaucoup moins cher, et de meilleure qualité en plus", témoigne une cliente. Moins cher à tel point qu'une dame a acheté toute la caisse d'endives. À quatre euros les cinq kilos, l'affaire est dans le sac.