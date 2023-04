VIDÉO - Nutri-Score : ce que le nouveau calcul va changer

Le mode de calcul du Nutri-Score, l'étiquetage nutritionnel imposé en France et d'autres pays européens, va changer à partir de la fin 2023 pour mieux prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation et de santé, ont annoncé lundi les autorités sanitaires. "Ce nouvel algorithme renforcera l'efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments et les boissons en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des pays européens", ont déclaré dans un communiqué commun les autorités sanitaires ou agroalimentaires de plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne.

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage qui vise à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments en vente en magasin. Avec ses pastilles allant du vert au rouge assorties des lettres de A à E, ce système est en vigueur dans six pays européens : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. Il n'est toutefois pas étendu à toute l'Union européenne face, notamment, au lobbying de pays, comme l'Italie, soucieux de défendre les intérêts de leur secteur agro-alimentaire.