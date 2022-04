Produits alimentaires : pas de pénurie en vue

Les clients de ce supermarché l'ont tous remarqué. Certains rayons sont beaucoup plus clairsemés que d'habitude. Pour l'huile de tournesol, il reste quelques bouteilles seulement en rayon. Pour expliquer en partie ce phénomène, il suffit de voir le comportement de certains acheteurs. "Chaque fois que je viens, j'en prends une bouteille. Avec la guerre, on ne sait jamais s'il n'y en aura plus", confie l'une d'eux.