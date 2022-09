VIDÉO - Pénurie de moutarde : on en a trouvé... à des prix qui piquent

Une folie des prix en ligne qui devrait finir par se calmer, explique le directeur de la moutarderie Reine de Dijon, Luc Vandermaesen : "On va commencer à retrouver de la moutarde en rayon à partir du mois d'octobre, avec la récolte de graines françaises, et il faudra attendre le mois de janvier et l'arrivée des graines canadiennes pour avoir vraiment des rayons bien garnis".

De quoi rassurer les Français, qui sont de loin les plus gros consommateurs de moutarde au monde : ils en ingurgigent en moyenne un kilo par personne et par an.