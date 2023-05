VIDÉO - Pour trouver des légumes à petit prix, cueillez à la ferme

Ce mercredi matin, il y a du monde dans les champs. Ici à Seclin dans le Nord, par exemple, on vient cueillir ses légumes. "Je vais prendre des salades, des radis et des carottes pour moi et pour mon fils en même temps", témoigne à notre micro un acheteur. La cueillette est devenue très tendance, parce que c'est convivial mais surtout moins cher.

Alors, est-ce vrai ? Comparons ! En magasin, la salade coûte 1,50 euro la pièce. À la cueillette, c'est 1,20 euro et la troisième est gratuite. Pareil pour les courgettes 2,95 le kilo dans les rayons et 2,70 à la cueillette. "Bien sûr que ça compte ! Vu le prix qu'on a, on les cueille. On sait déjà que c'est du frais et en plus, c'est moins cher. On a tout à y gagner", salue une cliente.