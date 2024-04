Alimentation : pourquoi trouve-t-on moins de produits locaux dans nos rayons ?

Les produits locaux occupent de moins en moins de place dans les rayons. La raison ? D'après la grande distribution, il attirent moins, notamment en raison de l'inflation.

Les produits locaux sont-ils en train de jouer à cache-cache en grande surface ? Certains clients l’ont constaté, ces derniers occupent de moins en moins de place au rayon des fruits et légumes, au profit des produits importés d'Espagne, du Brésil ou encore de Chine. A titre de repère, dans les supermarchés, la présence des produits locaux a baissé de plus de 3% en un an.

En cause : l'inflation qui a encore progressé de 2,3% sur un an au mois de mars en France. S'il y a quelques années encore, la production de Denis Digel, maraîcher, était vendue en grande partie dans les supermarchés, certaines enseignes lui achètent aujourd'hui moitié moins alors que lui, ne peut pas baisser les prix. D’après la grande distribution, si les marques locales, plus chères en rayon, attirent moins, pas de raison de lui acheter autant qu’avant.

Mais les produits locaux ne sont pas les seuls concernés. "De manière générale, les distributeurs sont en train d’alléger un peu le nombre de produits qu’il y a sur les étagères des magasins. Des assortiments dans les rayons qui sont plus court, c’est plus intéressant, ça fait des coûts de gestion qui sont plus faibles, des coûts de main d’œuvre aussi qui sont plus faibles", explique Émily Mayer, experte en produits de grande consommation à la société Circana. Les produits bio font notamment davantage les frais de ces économies. En un an, 11% d’entre eux ont disparu des rayons.