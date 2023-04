VIDÉO - Avec l'inflation, les Français font des économies en boudant la viande

Sébastien ne se sépare plus de son stylo-feutre, parce qu'il change les prix des étiquettes de la viande toutes les semaines désormais. "Avant, on était tranquille sur l'année. On regardait plus ou moins tous les deux à trois mois. Aujourd'hui, on fait attention à la semaine", affirme cet artisan-boucher de Lens (Pas-de-Calais).