VIDÉO - Face à l'inflation, les industriels ne jouent pas le jeu, selon la grande distribution

Mais depuis des mois, pour certains industriels, l'argumentaire reste le même. "Les coûts de l'énergie, on était à 300 millions d'euros il y a deux ans, on va être à un peu plus d'un milliard. On fait fois quatre. Vous avez ensuite les coûts des emballages, tout ça a fortement augmenté", explique Christophe Piednoël, porte-parole du Groupe Lactalis, qui fabrique notamment le fromage Président ou Société.

Des coûts qui concernent aussi les plus petites entreprises. Pourtant, selon la grande distribution, elles auraient été plus raisonnables. Exemple : une grande enseigne nous informe avoir négocié avec deux marques de bonbons. La première, Carambar, est une PME française, elle a négocié 14% de hausse. La seconde, Haribo, est une multinationale allemande, elle a été intraitable et a obtenu 21% de hausse. "Est-ce qu'un distributeur peut se passer des très grandes marques ? C'est toujours un risque. Donc, on accepte plus facilement les hausses de tarifs quand on sait que le produit est incontournable", explique Olivier Dauvers, journaliste spécialiste des thématiques autour de la consommation et la grande distribution.