Supermarchés : s’abonner pour économiser, un vrai bon plan ?

Comment cette plateforme parvient-elle à proposer des prix aussi bas ? Le co-fondateur de La Fourche explique : il n’y a pas de magasin physique ni de publicité et les clients ne peuvent acheter que sur abonnement. "Nous, on réduit nos coûts marketings puisqu’on n’a pas besoin de leur dire de revenir sur le site. Donc ces économies en marketing et des baisses sur nos marges, via la fidélité qui est générée par ces adhérents, nous permettent de proposer des réductions plus intéressantes que nos concurrents", dévoile Lucas Lefebvre. Être fidèle à une enseigne pour gagner en pouvoir d’achat n’est pas encore un réflexe pour de nombreux Français. En moyenne, chaque foyer consomme dans quatre magasins pour faire ses courses alimentaires.