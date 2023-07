VIDÉO - La chips, le nouveau produit du terroir

Deux frères, producteurs de chips champenoises, sont même en photo dans les rayons, et nous sommes allés à leur rencontre. Comme leur père, ils produisaient de la pomme de terre pour l'industrie. En 2019, ils décident de diversifier leurs débouchés. Trois ans plus tard, et après avoir investi 3 millions d'euros, c'est une petite usine, tout près de leur champ, qui emploie aujourd'hui dix salariés pour produire 70 tonnes de chips par an.

Pour limiter l'utilisation d'huile, la cuisson se fait sous vide. Puis les chips sont salés et aromatisés avec des saveurs naturelles, ce qui explique parfois le prix un peu plus élevé que pour une chips industrielle. Chaque Français mange 1,3 kg de chips par an, loin de la moyenne européenne de 2 kg par an.