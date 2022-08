Alimentation, vos astuces pour payer moins cher

En supermarché, vous avez été nombreux à nous suggérer la scannette : "l'avantage, c'est qu'on peut voir les courses au fur et à mesure qu'on les achète. On voit aussi s'il y a les promos et on voit le montant total de ce qu'on achète" ; "ça permet aussi aux enfants d'aider et de se rendre compte qu'on avance sur les courses et de ce qu'on peut consommer aussi". Autre conseil de la part d'une génération avisée, laissez tomber les plats préparés finalement peu avantageux au vu de la quantité.