Aluminium et nickel : les prix s'envolent

"On était sur une base à 2 700 euros/tonne. En début de semaine, on en était à 6 170 euros/tonnes. Ça a pratiquement triplé. Il y a même des clients qui envisagent de supprimer ce produit et trouver d'autres solutions pour l'emballage ou pour la protection", déplore Didier Lhermet, gérant de l'Alupal à Sainte-Sigolène (Haute-Loire). Pour s'en sortir financièrement, le patron répercute la hausse sur le prix payé par leurs clients.