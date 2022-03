Andorre : la ruée vers les prix bas

Faire son plein en Andorre est devenu une habitude pour une aide-soignante. Chaque mois, elle remplit son réservoir et ses trois jerricans pour ramener le plus d'essence possible. Le litre d'essence et de gasoil coûte 1,59 euro contre plus de 2 euros en France. Une différence de prix qui s'explique par la TVA. Elle est de 4,5 % en Andorre et de 20% dans l'Hexagone, de quoi faire de belles économies.