Animaux de compagnie : pourquoi croquettes et pâtées vous coûtent désormais plus cher

Pour comprendre les raisons de cette hausse, l'une des équipes du JT de TF1 est allée poser la question à un fabricant en Normandie. Parmi ses produits, une barquette de pâtée. L’année dernière, elle coûtait un euro, elle est désormais vendue 30 centimes de plus. La première raison, c’est le coût des matières premières.

Depuis un an, la volaille a augmenté de 42% en raison de la grippe aviaire. Le porc, lui, de 10%. "Aujourd'hui, on est au pied du mur. Les augmentations ne sont pas nécessaires, elles sont vitales. On ne peut pas faire autrement, que de demander aux distributeurs d'augmenter. Même sur les prix que l'on fait sur notre site Internet en direct, on répercute cette augmentation", explique Jean-Charles Duquesne, codirecteur général de "Normandise Pet Food".