Tendance : la folie des chiens japonais

Et ils les adorent au point de changer de vie. Ce couple a quitté appartement et emploi à Paris pour devenir éleveur de Shiba Inu. Leurs chiots ont tous trouvé acheteur et depuis longtemps. Il faut patienter plus d'un an et demi et y mettre le prix. "Le Shiba, c'est 2 500 euros en moyenne", indique Margaux.