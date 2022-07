Vacances : quels modes de garde pour les animaux ?

Comme à chaque départ en vacances de son maître, Ben vient en pension chez Caroll Zigrand, pet-sitter à Saint-Gence (Haute-Vienne). "J'ai entière confiance. Elle est très sympa et s'occupe bien des chiens'', explique Dominique Charles, son propriétaire, dans le sujet en tête de cet article. La nuit d'hébergement coûte quatorze euros. Ici, les chiens sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de Français en ont adopté avec les confinements successifs. Il y a beaucoup de demandes, à tel point qu'il faut désormais construire des box pour accueillir des pensionnaires supplémentaires.