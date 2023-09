VIDÉO - Hausse des prix des carburants : les pétroliers réduiront-ils leurs marges ?

Ce lundi 25 septembre au matin, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron au 20H de TF1, c'est l'annonce que ces Français retiennent : une nouvelle indemnité carburant de 100 euros par voiture et par an, comme ce fut déjà le cas au début de l'année. "Par an, c'est un peu léger !", réagit ainsi un automobiliste. La plupart estiment que c'est dérisoire, car c'est l'équivalent en moyenne d'un plein par an, et surtout, seuls les travailleurs les plus modestes y auraient droit. D'ailleurs, on ne connaît pas, pour l'instant, le niveau de revenus des Français éligibles.