Anti-gaspi : les bonnes recettes pour économiser

Quant à Aline, pour remplir son frigo, elle va désormais bien plus vite. Sur le site de son supermarché, l'enseigne lui propose de commander des recettes entières, en un clic seulement. Au total, elle déboursera 11, 27 euros pour réaliser sa quiche au chèvre et aux asperges. Les ingrédients sont récupérés dans un point de retrait. Une méthode bien plus simple, mais aussi très stratégique pour l'enseigne. Comme l'explique Amine Chraibi, directeur marketing de "Chronodrive", dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.