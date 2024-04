REPORTAGE - Après le vide-grenier… le vide-resto pour dénicher du matériel de Chef !

Vous connaissez la brocante, le vide-grenier mais connaissez-vous le vide-resto ? De plus en plus de professionnels se lancent dans ce genre de grande braderie. Une équipe du 13H de TF1 s'est rendu en Isère et Meurthe-et-Moselle pour vous montrer à quoi ressemble cette nouvelle tendance.

Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas un vide-grenier comme les autres. Ici, on met les petits plats dans les grands, vous êtes dans la collection d'un restaurant. "Il y a pas mal de vaisselle en porcelaine, à un ou deux euros, des plats à cinq euros, donc c'est intéressant", confie une femme venue chiner sur les lieux.

C'est l'occasion, pour trois fois rien, de changer de vaisselle, mais surtout de dénicher du matériel de chef que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Un robot à gratin par exemple. "Ça vaut 1800 euros", précise au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Pierre Pavy, restaurateur. Il y a aussi cet autocuiseur XXXL, capable de cuire 5 kilos de riz.

Au pied de la Chartreuse, Pierre dit adieu à ses deux restaurants et à la collection d'une vie. "Je revends tout ce qui a vécu et qui a travaillé", souligne-t-il. C'est la fin d'une histoire et le début d'une autre notamment pour cette pièce de musée à dix euros seulement.

Dans ce village de Meurthe-et-Moselle, on vous fait aussi entrer dans l'histoire, celle des parents de François en maison de retraite. Leur vieille demeure est à vendre tout comme les objets d'une vie. Pour ce faire, les acheteurs doivent ouvrir les placards et fouiller les armoires pour y trouver cette balance à 5 euros ou ce chapeau à 1 euro. "C'est le plaisir de trouver une petite bricole", sourit une chineuse. Et c'est bien connu, on ne repart jamais les mains vides. Les ventes comme celles de François Vautrin ou Pierre Pavy doivent se déclarer en mairie et sont possibles jusqu'à deux fois par an.