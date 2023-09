Après les annonces d'Emmanuel Macron, allons-nous payer notre électricité moins cher ?

Le gouvernement va présenter deux lois avant la fin de l'année sur l'énergie, l'une sur la réforme de la sureté nucléaire, l'autre sur le climat et un "dispositif pérenne" permettant "de conserver parmi les prix les plus bas d'Europe de l'électricité", a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ce mardi. "À moyen terme, je porterai deux lois dans les mois à venir pour réformer la gouvernance de notre système de sureté nucléaire et pour reprendre le contrôle sur les prix de notre électricité, plus largement sur l'énergie et le climat", a indiqué la ministre lors d'un briefing téléphonique avec la presse.