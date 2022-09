Argent de poche : à partir de quel âge et combien peut-on donner aux enfants ?

On peut commencer à donner de l'argent de poche aux enfants dès qu'ils commencent à gagner en autonomie. Soit, vers 11 ans, un âge qui correspond à l'entrée en sixième, au début de l'adolescence. Et ce que l'on observe, c'est que le montant augmente avec l'âge (18 euros par mois au début et jusqu'à 44 euros par mois pour les 17-18 ans). Soyons clairs : nous parlons de moyennes observées et non de recommandations, cela dépend de votre niveau de vie.