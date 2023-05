VIDÉO - Déclaration d'impôts 2023 : attention à ce faux SMS qui circule

Les Français sont de plus en plus vigilants, mais pas tous. L'arnaque est pour le coup très bien faite. Les hackers envoient un texto reprenant les mêmes codes que les Finances publiques. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un faux site où l'on vous demande d'entrer votre numéro fiscal et votre mot de passe, et ainsi, ils récupèrent vos identifiants.