VIDÉO - Aspirateurs balais : que valent-ils vraiment ?

Mais, pourquoi y a-t-il tant de problèmes avec ces appareils sans fil ? Parce qu’ils possèdent beaucoup de pièces électroniques. Des composants miniatures fragiles. Un appareil sur trois ne dure pas plus de quatre ans. En fait, ces modèles doivent être considérés comme des aspirateurs d’appoint. "Pour faire un ménage quotidien, sur des grandes surfaces, utiliser plutôt un aspirateur classique, parce qu'il va avoir plus de puissance. Sur les usages ponctuels, comme la voiture ou l’escalier, utiliser un aspirateur balai sans fil parce que c'est plus pratique, et c'est plus adapté pour cet usage", conseille Régis Koenig, directeur de la réparation et de la durabilité (Groupe Fnac Darty).

Sachez enfin que les aspirateurs balais sont vendus deux fois plus cher qu’un aspirateur classique. Ils coûtent, en moyenne, 230 euros.