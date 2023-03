VIDÉO - Lessive, gel douche, dentifrice... Avant la fin des super promos, certains Français font des stocks

Dans les rayons d’hygiène et d’entretien, les super promotions sont en premières lignes. Jusqu'à 70 % de réduction sur la lessive et un gel douche offert pour deux achetés. Mais ces offres incontournables n’existeront bientôt plus. Désormais, elles seront plafonnées à 34 %. Pour cette cliente, cela est très difficile à entendre, car la facture augmente tous les mois contrairement à son salaire.