VIDÉO - Assurance au kilomètre : pour quels automobilistes est-ce une vraie bonne affaire ?

L’assurance au kilomètre, dite l'assurance "pay as you drive" ("payez comme vous conduisez", en français), offre aux automobilistes la possibilité de payer leur cotisation annuelle en fonction du nombre de kilomètres qu’ils parcourent. En d'autres termes, la cotisation d’assurance dépend en réalité de l’utilisation réelle du véhicule. Une bonne idée ?

Avec cette offre, l'avantage est clair : le montant des cotisations se base sur l’utilisation réelle du véhicule. Dans le reportage vidéo à regarder ci-dessus, une équipe de TF1 sollicite Florian qui, grâce à son assurance au kilomètre, a pu économiser 30 euros de moins sur sa facture - il paye désormais 70 euros pour une couverture tous risques, contre 100 avant. Il existe deux formules : le forfait kilométrique ou l’assurance au kilomètre près parcouru, et c'est cette dernière qu'il a choisie. "Je paye moins et j'ai les mêmes garanties", constate-t-il. Ce cadre fait en moyenne 8000 kilomètres par an, et pas question pour lui de payer plus.

Un simple calcul lui donne raison : pour une citadine, avec le même profil de conducteur, pour une garantie au tiers, le prix le plus bas pour une assurance au kilomètre est de 21 euros par mois. Pour une assurance classique, cela revient à 36 euros en moyenne.