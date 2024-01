Assurances affinitaires : doublons, options inutiles... gare aux pièges qui peuvent vous coûter cher

Selon les associations de consommateurs, les assurances affinitaires, ces garanties facultatives qu'on vous propose lorsque vous achetez un produit ou service, ne sont pas forcément à l'avantage des clients. De nombreux Français sont en effet assurés plusieurs fois pour un même risque. Le JT de TF1 délivre ses conseils.

Combien de contrats d'assurance à votre nom possédez-vous ? Aussi simple qui puisse paraitre la question, il n'est pas toujours évident d'y répondre tant il devient difficile de s'y retrouver entre les celles obligatoires et celles dites affinitaires, souscrites notamment pour l'électroménager, le téléphone ou encore les voyages. De fait, les doublons sont fréquents.

"De manière générale, les assurances affinitaires sont très rentables pour les assureurs, puisque même si les primes sont assez faibles, il y a beaucoup de personnes assurées", explique dans le reportage en tête de cet article Ludovic Fernandez, représentant de l'association de consommateurs UFC Que Choisir à Marseille. Et de détailler : "Et finalement, il y aura assez peu de sinistralité puisque soit elles vont oublier qu'elles ont souscrit ce contrat, soit elles ne seront pas concernées par les garanties".

Comment éviter les doublons ?

Pour éviter les doublons d'assurance, il est important de connaître les garanties de ses contrats, sans oublier celles de sa carte bancaire qui couvre souvent plus de garanties que l'on imagine (voyages, bagages, location de voiture...). Prenons l'exemple d'un four qui coûte 750 euros et pour lequel le vendeur propose une assurance de 11,99 euros par mois pour une assistance dépannage. En moins de cinq ans, le client aura ainsi dépensé la valeur de ce four en mensualités, pour un appareil potentiellement déjà couvert par son assurance habitation.

"Cette assurance qui est proposée par le vendeur parce qu'elle semble intéressante parce qu'on vient de faire un achat onéreux, il faut déjà se demander 'est-ce que j'en ai besoin', 'est-ce que je ne possède pas déjà cette assurance parmi mes autres produits'," insiste Stéphanie Duraffourd, experte en assurance, porte-parole chez Assurland.

L'une des dernières offres en date vient de l'enseigne de grande distribution Carrefour qui propose désormais, pour moins de trois euros par mois, de pouvoir continuer à faire ses courses en cas d'accident de la vie et d'indemniser 75 euros en cas d'accident ou de perte d'emploi.