Hausse des tarifs limitée, aide de 100 euros... Ce à quoi se sont engagés les assureurs

Dans les rues de Brest (Finistère) ce mardi matin, c'est la déception. Pas de gel de tarifs annoncé pour les assurances automobile et habitation, il y aura bien une augmentation. "Tout augmente, y compris l'assurance et les salaires n'augmentent pas. C'est extrêmement handicapant", se plaint un passant. Le gouvernement a tout de même obtenu un geste des compagnies. En 2022 et 2023, la hausse des primes d'assurance ne pourra pas excéder l'inflation. Elle est actuellement à 5,9%.