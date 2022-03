Assurances, téléphone… peut-on renégocier ses contrats pour économiser ?

Alors, pour cette association de consommateurs, la renégociation doit devenir une habitude. Plus vous restez, plus les prix augmentent. Mais si ces démarches vous effrayent, pas de panique ! Depuis des années, les comparateurs se multiplient. Des plateformes recensent tous vos contrats pour obtenir de meilleurs tarifs. Ils s'occupent même pour vous de la résiliation. Pour cette utilisatrice, c'est plus de 1 900 € par an qui pourraient être économisés en commençant par son assurance habitation. Pour le consommateur, le service est gratuit. Ces plateformes se rémunèrent en commission sur vos nouveaux contrats.